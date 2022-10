“Viene un artista del exterior y le dan más valor”

El otro día me llamó “Pilulo”, el mejor trompetista de Bolivia, y me dice que el papá de su amigo quería conocerme. Cuando fui a su casa me di cuenta que en realidad el joven también era mi seguidor. Cuando fui a ver a su papá, que era ciego y estaba haciendo diálisis, me emocioné mucho. Sabía todo lo que yo hacía. Eso es más emocionante que ir a la televisión o que cantar ante una multitud. Sentir el cariño así de cerca vale más que cualquier cosa.

Siento que he mejorado. Canté con Sonia Barrientos y me dijo que vaya a un estudio para grabar. Me habían puesto la nota en sol, como yo cantaba “Mi viejo Santa Cruz” cuando tenía 17 años. Le dije no es posible, ahora canto dos tonos más abajo, en fa. Yo siento que si me propongo con las clases de canto puedo mejorar más. Además, no bebo, ni fumo y tampoco me desvelo; eso ayuda.