VIH-Sida en Santa Cruz: ocho de cada diez contagios se dan en menores de 40 años

Lo que sucedió con esta mujer refleja una realidad a la que se enfrentan muchas personas que viven con el virus y que no tienen muchas oportunidades, lo que obliga a redefinir las políticas de prevención y control del VIH- Sida, un problema de salud pública que avanza silenciosamente entre la población joven y puede afectar a cualquier persona.

​Para las autoridades sanitarias esto es una muestra de que el virus avanza de forma silenciosa y que ya no hay grupos de riesgos definidos, sino que cualquier persona puede estar expuesta a la infección si no asume los cuidados preventivos, junto con su pareja.