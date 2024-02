Viktor Frankl y Ana Frank

** PDTA. DE LA FUNDACIÓN IGUALES



“El hombre en busca de sentido” es una obra escrita por Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió al Holocausto. A pesar de esta horrorosa experiencia en los campos de concentración nazis, las terribles condiciones de vida y la brutalidad a la que él y otros prisioneros estaban sometidos, Frankl sostiene que quienes mantenían un sentido de propósito y significado en la vida tenían una mayor probabilidad de sobrevivir. Este descubrimiento sienta las bases de la logoterapia, una forma de psicoterapia centrada en ayudar a las personas a encontrar sentido en sus vidas incluso en medio del sufrimiento y las circunstancias más adversas. El término “logoterapia” proviene de la palabra griega “logos”, que significa “sentido” o “propósito” y representa una perspectiva optimista que se enfoca en la importancia de la libertad de elección y la responsabilidad personal en la búsqueda de una vida con sentido. Aunque no podemos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud frente a ellas.



A través de las páginas de este libro, es inevitable embarcarse en un profundo ejercicio de introspección, en el que la auto reflexión se convierte en una constante mientras se lee y relee. La poderosa frase de Viktor Frankl, “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”, se relaciona de manera directa con la cita de Ana Frank en su Diario, “No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda”. La adolescente judía registró sus pensamientos y experiencias, lo que posteriormente se convertido en un símbolo del sufrimiento y la esperanza en medio del Holocausto. El Diario de Ana Frank siempre será un relato conmovedor, el testimonio del sufrimiento, pero también es un símbolo perdurable de la lucha por la dignidad y la esperanza en medio de la barbarie. Ambos, Viktor y Ana, reflejan una profunda comprensión de la capacidad humana para encontrar luz y significado a la vida, incluso en medio de las tinieblas.



Estas citas siguen resonando y permanecerán vigentes siempre, con diferentes conceptos y autores (Ikigai, empieza por el porqué de Simon Sinek) pero buscando lo mismo, “sentido y propósito en la vida”. Los seres humanos anhelamos comprender el propósito de nuestra existencia, buscando una razón que justifique cada uno de nuestros días, haciendo que la vida sea verdaderamente digna de ser vivida.



Dice Franlk: “El hombre puede soportar cualquier situación si tiene un Porqué.



Vivir sin un porqué, es vivir a la deriva, como un barco sin rumbo, ni destino claro. Sin un propósito que guíe nuestras acciones y nos dé significado, es flotar sin dirección, vulnerables a lo que depara el destino. La provocación del libro es la búsqueda de nuestro propósito y significado de la vida, navegar otorgando sentido a nuestro viaje.”



Este libro es un tesoro, lo ha sido, y lo seguirá siendo, una obra que deja huella. A través de sus páginas, se descubre la importancia de encontrar un propósito, significar o resignificar la vida. Su mensaje es auténticamente transformador e inspira a vivir con un sentido más profundo y a enfrentar los desafíos con esperanza y gratitud.



Frankl se prometió asimismo no suicidarse, y poner su vida al servicio de los demás para aliviar el dolor de los prisioneros. Así fue como aprendió lo que él llamaba “el arte de vivir”, encontrando alegría y satisfacción incluso en las cosas más pequeñas. La vida de Frankl nos recuerda que la vida no se trata solo de brillar, sino de iluminar el camino para otros. El verdadero sentido no radica en vivir en primera persona, sino en vivir con los demás y en construir un mundo más compasivo.



“El hombre en busca de sentido” es un relato poderoso y conmovedor.