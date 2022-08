Violación a menores con transmisión de VIH, seis denuncias en tres meses

No son las cifras reales, son los casos que se dieron a conocer en los medios de comunicación, incluso internacionales, en el último trimestre.

Las autoridades relacionadas a la salud y la defensa de los derechos de menores aseguran que no tienen datos cruzados entre casos de violación infantil y/o adolescente y transmisión del VIH. Sin embargo, los sucesos recientes muestran una vulnerabilidad de los menores que va en escalada, ya que no solo están amenazados por el abuso sexual, sino además por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH.