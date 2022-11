Violencia del Gobierno, Policía de la vergüenza

¿En qué lugar del mundo que no sea en una dictadura se ha visto a la Policía actuar en complicidad con uno de los grupos enfrentados? La Policía es una fuerza pública, del Estado boliviano, que ha sido creada para defender a los ciudadanos, y no una fuerza del Movimiento al Socialismo ni del gobierno de Luis Arce ni de ninguna otra autoridad.

La brutalidad de los grupos de choque pagados por el Gobierno de Luis Arce derivó, entre otras cosas, en una inaceptable golpiza a un periodista a quien estuvieron a punto de matar delante de efectivos policiales que no movieron un dedo para defender a quien estaba suficientemente identificado como un trabajador de la prensa que solo cumplía con su función de informar.

En las imágenes se vio también como la Policía disparaba gases lacrimógenos a quemarropa, esto es de frente y a pocos metros de personas que no estaban en ninguna actitud de enfrentamiento.

El ministro no supo responder por qué la Policía disparó de frente y solo respondió que la institución actúa en cumplimiento de su reglamento. Pues no fue así, tratar de tapar el sol con un dedo no funciona.