Violencia en interacciones sociales de universitarios; realidad y también reto

“La violencia, en general, está normalizada, no solo el acoso sexual, existe en las redes, en la comunicación, en lo laboral, con los practicantes. Y hemos visto que destaca mucho la violencia entre pares, es decir de compañero a compañero, y la mujer es la que más sufre. Vivimos en una sociedad que nos violenta a todos”, afirmó María Pía Franco, una de doce docentes universitarios que participó en la investigación sobre “Violencia en las interacciones sociales de los universitarios de Santa Cruz”.

El trabajo es resultado de la labor de un grupo multidisciplinario de profesores de pre grado, de los sistemas público y privado, y se realizó a través de una encuesta a casi 4.000 estudiantes de la UAGRM, Universidad Evangélica Boliviana (UEB), Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa), NUR, UPSA, etc.

En cuanto al contacto físico de carácter sexual no deseado, en términos generales, 86% nunca sufrió esta situación, pero al indagar en la UAGRM, el porcentaje bajó: 84% de los estudiantes de la universidad públicas no sufrieron este tipo de violencia, frente a 91% en establecimientos privadas.

A Martha Paz, de la UEB, le llamó la atención otra forma de violencia: un 14% de los estudiantes por decisión de un familiar, “es violencia porque los jóvenes no toman decisione s por sí mismos. Sigue ocurriendo , lo que ocasiona que los jóvenes pierdan tiempo, ya que después del primer año de estudio cambian de carrera”, observó.

“Lo que ya sabíamos era que había falta de un soporte institucional, sobre todo en la UAGRM. No hay instancias para denunciar de manera formal, una unidad de género, o si existe, como la unidad de bienestar social, no tiene un protocolo”, explicó Eliana Roca, otra de las investigadoras.

A Roca le llamó la atención que el 88% de los estudiantes encuestados crea que se debe denunciar el acoso, pero que un 10% considere que debe denunciarse solo en los casos graves , como por ejemplo acoso sistemático por dádivas, violación, etc.

Jenny Ampuero, docente de la UAGRM, y otra de las autoras del trabajo, admitió que no existen protocolos para denunciar en la universidad pública. “Una persona que es violentada no tiene pasos a seguir, es un drama que se ve. El acoso no verbal es muy alto, desde los chistes ofensivos, existe de docente a estudiante, pero sobre todo entre pares”, lamentó.