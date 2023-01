Viru Viru: De puerta de entrada a patio trasero

El mismo malestar fue expresado por otros usuarios obligados a descansar en el piso mientras aguardaban la salida de sus vuelos porque en las salas de espera y de preembarque no hay asientos. Según se explicó, fueron retirados por razones de bioseguridad a causa de la pandemia, pero hasta el momento no los han vuelto a colocar. Por otra parte, una de las pocas escaleras mecánicas no funciona porque su ‘mantenimiento’ lleva varios días, mientras los pasajeros que arriban del exterior deben descender con sus equipajes de mano, corriendo el riesgo de sufrir una caída, por empinadas y estrechas gradas que conducen hasta el área migratoria y la entrega de maletas en la planta baja del edificio. Tampoco pasa inadvertido el bloqueo de varias puertas manuales y corredizas por desperfectos que no han sido reparados oportunamente.