En el campo político, en algunos de los casos -no en todos-, cuando las circunstancias o la alternancia democrática así lo dispone, aparecen unos personajes que se los conoce como “las viudas del poder”. Esta es una denominación que escuché en un podcast para describir el comportamiento, las reacciones y la conducta de quienes en algún momento gozaron y abusaron de las mieles del poder, y ahora están en el llano, sin autoridad ni mando, son apenas ex: expresidentes, exvicepresidentes, exministros, exsocios y demás “ex”. En ese estado de viudez rompen los pactos de silencio que tenían establecidos cuando eran autoridades. En el desamparo de su viudez -antes que desde el arrepentimiento-, y como en una suerte de despecho, comienzan a revelar casos de corrupción, malos manejos, desfalcos y otras actividades de la función pública reñidas con la ley, de sus propios correligionarios.

Hay muchas viudas dando vueltas por ahí y los micrófonos de los medios de comunicación se prestan para amplificar sus declaraciones. Un expresidente, desde las ondas radiales de una emisora -con base en la zona de mayor producción de hoja de coca, que no tiene como destino usos tradicionales-, todos los domingos apunta a que el gobierno no investiga casos de corrupción de gente de su propio partido, del que él es su máximo dirigente.

Con rencor e inquina apunta faltas de ética de ministros y viceministros, además de ordenar a sus parlamentarios para que voten o no voten lo que, desde su malevolencia, interpreta como conveniente para su retorno al ansiado poder, antes que a los intereses de la población.

Otra, la más viuda de todas, porque se “había sumergido para no jugar”, apareció después de años con un mensaje de unidad partidaria y un discurso tan cándido y florido que provocó que propios y extraños descalifiquen sus cálculos matemáticos y lo “congelen” hasta nuevo aviso.

La lista de “viudas del poder” es larga y sus motivaciones no siempre son altruistas. Jamás tendremos un arrepentido que confiese sus fechorías, y las de sus cómplices, con el objetivo de mejorar la administración pública. Detrás de sus hipócritas lamentos y delaciones está presente el resentimiento de haber sido dejado de lado, de no participar del mal manejo de los dineros públicos y de haber perdido ese “maravilloso instrumento” que le daba omnipotencia, mando y dominio. Como si todo esto no fuera poco, y como corolario, existe también la erótica del poder. Henry Kissinger tiene una frase que lo resume: “el poder es el mayor afrodisiaco”.