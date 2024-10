Viva la libertad cara……

Pero, deberíamos empezar indicando que la libertad, es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, así tenemos, que uno tiene la libertad de decidir si camina o corre si va a la derecha, o a la izquierda o va recto, sin embargo si por alguna razón (natural o provocada) las piernas dejan de funcionar la libertad del ciudadano se esfumara, pues por mas que decida ir a la derecha o a la izquierda no podrá hacerlo por que no funcionan sus piernas, pero, si llega ayuda externa tal como proporcionar una silla de ruedas o muletas, el ciudadano volverá a poder decidir donde ir, porque ya tendrá los medios para ejercer su libertad.

En lo económico, tendríamos que la libertad es la facultad que tienen las personas para elegir un bien o un servicio, por ejemplo, yo tengo la libertad económica de elegir comprar limón o comprar naranjas, de acuerdo a mi necesidad o a mi gusto, tengo la libertad económica de ahorrar mis ingresos en una entidad financiera o arriesgarme a invertir esos ingresos en algún negocio que me genere mayores ingresos; sin embargo, si por alguna razón (natural o provocada) se pierde el trabajo o la fuente de generación de ingresos, el individuo no podrá elegir entre comprar limones o naranjas, porque no contara con recursos para poder comprar ni limones ni naranjas.