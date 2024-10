Vivamos en paz y en plenitud

Esta vida no debe ser vista como una carga o una cruel desgracia. Saboreemos la vida como el buen café, donde no importa el recipiente (si es la mejor taza o el mejor vaso) porque ésta no añade calidad al café. La taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. A veces por concentrarnos tan sólo en la taza dejamos de disfrutar el café.