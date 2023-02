Vivir en un Estado fallido

El camino para convertir Bolivia en un Estado fallido está bien avanzado y quizá no hubiera sido necesario añadirle un tramo de vergüenza, con la patrulla militar que se rindió ante unos contrabandistas.

No era necesario ese lamentable espectáculo cuando están funcionando pistas clandestinas del narcotráfico en el Bajo Paraguá, con iluminación nocturna, como dice Carlos Romero, en un lugar donde el Estado boliviano no tiene pisada.

La admisión de la FAB de que no tiene aviones para controlar las avionetas del narcotráfico ha justificado que el Ministerio de Defensa no ponga en operación los trece radares comprados en 2017 por 225 millones de dólares.

La explicación que se dio es que Bolivia no tiene capacidad para ejercer soberanía sobre su espacio aéreo.