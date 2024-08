Vladimir Suárez migró con $us 200 en el bolsillo y hoy tiene dos Grammy

El camino que ha recorrido Vladimir para destacarse a nivel internacional en el ámbito musical no ha sido fácil. Fue largo y difícil, lleno de obstáculos que tuvo que sortear solo, en un país que no era el suyo y con la mente siempre enfocada en conseguir sus objetivos.

Al graduarse del Instituto de Bellas Artes, donde aprendió todo lo necesario para iniciar su carrera, tomó la decisión de migrar a México para especializarse en producción musical. Con 21 años, llegó con su guitarra, 200 dólares y las ganas de superarse y triunfar. “El camino fue complicado, no por falta de ganas, sino porque en esa época era difícil especializarse en producción musical. Tuve la ventaja de estar bien preparado con profesores de Bolivia, y eso me abrió las puertas. Ahora miro atrás y digo, todo valió la pena”, reflexiona Vladimir al recordar sus inicios.

“Me sentí muy honrado y con una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad no es nada más tener un premio y cuidarlo, sino compartir esa noticia y darle a entender a los compatriotas de que si soñamos y somos perseverantes, las cosas se pueden lograr”, dice con emoción y total convicción de sus palabras.

Cuando Vladimir Suárez regresa a Bolivia, se sorprende y se impresiona con el talento artístico del país, deseando compartirlo con el mundo. A los artistas bolivianos les dice que “no deben limitarse ni perder la fe en que sus sueños son alcanzables”. Sin embargo, enfatiza que no basta solo con soñar; es crucial prepararse y trabajar con mucho esfuerzo para destacar, ya sea en el canto, el ballet, la música, la pintura o cualquier otra disciplina artística.

A lo largo del recorrido, el barco va conociendo distintos instrumentos de América Latina. Al final, cuando encuentran el tesoro, la música les revela que el verdadero tesoro no es el Gran Dorado, sino la unión musical y la integración de todos los instrumentos para formar una orquesta.

Cada vez que Vladimir Suárez regresa a Santa Cruz, no puede evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. “Es maravilloso ver el crecimiento de esta ciudad,” afirma el productor musical. “Cada vez que vuelvo, me sorprende cuánto ha avanzado. Me siento afortunado de haber nacido en este lugar.”