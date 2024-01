Volver al futuro… dólar

Por motivos personales estas semanas he estado al tanto de las operaciones como compra/venta/anticrético de inmuebles. Hay un enorme contraste entre las operaciones de este tipo que observé y/o participé en años anteriores respecto a las que vi en los últimos días; y, la diferencia se concentra en la incertidumbre sobre el precio.​

No me refiero al regateo normal que existe entre quienes realizan las operaciones inmobiliarias. Tampoco aludo a que estas transacciones se realicen tomando como referencia el dólar estadounidense. Específicamente me remito a la discrepancia en un precio singular: el tipo de cambio para la operación.