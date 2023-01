Volver al pasado

A inicios de este siglo Bolivia tuvo una época mala en términos políticos y económicos. 20 años después pareciera que volvimos a esos años. Al igual que entonces, la situación del país se ha tornado incierta, lo cual anticipa un periodo de bajo crecimiento, pese incluso a los incentivos que existen para promover la inversión. No es que los incentivos no funcionen, sino que los obstáculos son mayores.

Una de las limitaciones del enfoque de inversión que acabo de mencionar es que no toma en cuenta otros aspectos como la incertidumbre.

Aquí vamos con los obstáculos, en especial la falta de certezas básicas. Debo anticipar que la barrera para la inversión no es la incertidumbre, sino la irreversibilidad de la inversión.

Para ser más claro, supongamos que nuestro negocio es producir mermelada de achachairú. Si el negocio no es rentable, la maquinaria para hacer esta mermelada no se puede transformar en otra industria. Por ejemplo y aunque resulte obvio, no podremos hacer helados (pensando que es una alternativa) con una máquina que hace mermelada. Eso es irreversibilidad.