Voto urbano y voto rural en Bolivia

El MAS tiene la ventaja normativa, un voto identitario y es el único partido político que tiene estructura y presencia nacional, más el apoyo internacional a través de recursos económicos y logísticos. Resulta muy difícil competir con ellos con las organizaciones políticas que tiene la ciudadanía democrática, que no son partidos organizados, solo funcionan en época electoral, y centran sus esperanzas opositoras en los comités cívicos y creen que la personalidad y el nombre de su candidato es condición suficiente para conseguir una victoria. ¡Qué equivocación más grande! La identidad partidaria es fundamental para lograr la movilización de la militancia, la motivación de la ciudadanía y la convicción de un posible triunfo. Pondré como ejemplo los candidatos que se repiten desde el 2005 y que no ocultan sus deseos de competir el 2025. Tuto Quiroga, fue candidato con ADN, después de Podemos, luego del PDC; Doria Medina fue candidato del MIR, de Unidad Nacional y luego con Jeanine Áñez; Carlos Mesa fue candidato del MNR, luego del FRI y de Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho, candidato de UCS y del PDC con el nombre de Creemos. Hay aquí un doble error político y un negocio de los partidos que tienen sigla, los candidatos se desesperan por conseguir sigla para poder inscribirse y los partidos con sigla las venden o alquilan para continuar con su personería, lo que genera confusión en el votante, ya que, de una elección a otra, los candidatos cambian de partido y de sigla y arropados por el MAS se prestan para dividir el voto opositor.

Primera vez que tenemos posibilidades reales y objetivas en unidad de lograr una victoria, la economía no está bien, tenemos un gobierno que no sabe gobernar, un líder de un partido que está desesperado por volver a ser presidente, un presidente que cree que es el elegido para otro periodo, un pueblo que está buscando alternativas de cambio y que tenemos que tener la capacidad de ofrecérselas.

No me vengan que debe ser un nuevo, que los viejos no sirven, que tiene que ser un camba, que tiene que ser un colla y otros argumentos superficiales. Las transiciones en política son en cámara lenta, no nos equivoquemos, corregir y enmendar errores es condición indispensable para avanzar, y solo avanzaremos si tenemos una sola candidatura de oposición, porque el posmasismo va a ser duro. Deshacer la dictadura no va a ser fácil, el 2019 el dictador huyó, pero su equipo político se encargó de dejar intacta la dictadura hasta su vuelta el 2020, el MAS es un opositor cruel y despiadado, pero si queremos vivir en libertad y en Bolivia es nuestra obligación derrotarlos en las urnas y recuperar la democracia y la justicia.