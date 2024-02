Vuelta a la polarización y crisis

Por alguna extraña razón los gobiernos no se abren a escuchar la opinión ajena para resolver los problemas. Es más, como que siempre existe la sensación de que acoger las ideas del otro podría interpretarse como una señal de debilidad, pero hay momentos en que no quedan muchas alternativas y hasta el más duro tiende a mostrar cierta flexibilidad.

Para un gobierno que ha ignorado sistemáticamente al sector privado y que creía haber encontrado la fórmula del eterno crecimiento, despertar a la realidad seguramente ha sido traumático. No solo porque la crisis supone el fin del famoso modelo social y comunitario, sino porque deja sin contenido el armazón de una narrativa fundamentada en un supuesto éxito económico.

En un escenario de polarización, la búsqueda de soluciones se dificulta aún más, porque poco se puede esperar de un diálogo entre “adversarios”, sobre todo cuando quien tiene la responsabilidad de llevar la iniciativa, no baja del todo la guardia o no lo hace porque no quiere perder una supuesta “coherencia” ideológica en tiempos electorales.