Vuelve la calma

Finalmente, en vista de que no había solución que hubiera satisfecho plenamente a ninguno de los dos bandos en pugna, se llegó a un acuerdo dentro del sofisma que manejamos con maestría los bolivianos cuando no nos va bien: “Sin vencedores ni vencidos”. Así lo planteó en el armisticio de 1935 el Gobierno boliviano, después de que los paraguayos nos quitaron más de medio Chaco, pero hicimos como si lo creyéramos. Ahora lo hace el centralismo con los cruceños. El único que no cree en lo de “sin vencedores ni vencidos”, es el inefable Evo Morales, odiador de los cambas, que alentaba una guerra de verdad y que ahora está maldiciendo a quienes fumaron la pipa de la paz. Morales ha tratado de detener el entendimiento denunciando que Chuquisaca, Potosí y Oruro, van a perder parlamentarios y plata si se produce el censo, con lo que demuestra que, por su ‘brillante’ cerebro, jamás pasó la idea de hacer un censo, ahora que éste podría no favorecer sus intenciones de retornar al poder.