¿Y ahora, qué pasara?

Durante su discurso, tras proclamarse como presidente electo, Donald Trump expresó claramente que su administración priorizaría dos aspectos verdaderamente relevantes: la seguridad y el fortalecimiento de las fronteras. Respecto al primer punto Trump destacó la necesidad de un “ejército fuerte y poderoso”, pero subrayó que, idealmente, Estados Unidos no debería recurrir a acciones bélicas: “Queremos un ejército fuerte y poderoso, aunque idealmente, no queremos usarlo”, incluso insistió en la importancia de la paz y afirmó que durante su mandato no se iniciaron conflictos bélicos: “No tuvimos guerras en cuatro años y no habría porque iniciar alguna, subrayo”.