Y después de Angélica Sosa… ¿qué?

¿Cómo han logrado ser alcaldes Percy y Jhonny? ¿Cómo han logrado cautivar la preferencia del voto ciudadano? Si analizamos el crecimiento poblacional, la juventud es la que alimenta el padrón electoral departamental en un alto porcentaje y es justamente el voto joven el que inclina los resultados en favor de uno u otro candidato. El plan de gobierno es lo de menos –ya que no se cumple- y lo importante es la estrategia de campaña. Percy lo entendió y conquistó el voto joven retomando el sillón municipal en tres gestiones consecutivas: 2005-2010, 2010-2015 y 2015-2019.

Durante los años que Jhonny Fernández ejerció el cargo de alcalde (1995-2005), la institucionalidad municipal se vino abajo. Dependencias fueron tomadas por personal sin preparación y los hechos de corrupción sucedieron sin interrupción (No les digo que roben, pero saquen algo). Un caso emblemático fue el de la construcción de la doble vía a La Guardia, justo donde quedaba “su cervecería y su quinta”. ¿Hoy la historia se repite, con la carretera a San Miguel de los Junos?

El hijo de Máx Fernández retornó a la municipalidad después de 14 años, haciéndose conocido como “Tío Jhonny” o usando el mote de “Jhonny Cash” para llamar la atención de los jóvenes, que desconocían los antecedentes de su pésima y corrupta administración municipal, en el entendido que un gran porcentaje de electores que emitieron su voto en 2020, no habían nacido o tenían un año cuando su “tío” destrozaba la ciudad en su primera gestión.

La excepción fue Angélica Sosa, muy cuestionada en sus acciones y que hoy guarda una ilegal y excesiva detención preventiva, gracias a la alianza de UCS con el gobierno del MAS, que ejerce una manipulación de la justicia que no permite a nadie defenderse en igualdad de condiciones. Angélica tiene tres imputaciones, no se demuestra con pruebas fehacientes su culpabilidad, no tiene sentencia en primera instancia y, en consecuencia y aplicando los principios constitucionales y procesales previstos en las normas bolivianas, es inocente mientras sus detractores/acusadores Jhonny, UCS y el MAS tienen la carga de la prueba y deberán probar que es culpable.