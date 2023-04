Y después del Día del Niño, ¿qué?

Como madre de familia me uno al dolor de la familia de la pequeña Yuraima, la niña víctima de infanticidio en la localidad de Coripata, como ella podríamos citar muchos otros casos de pequeños a quienes se les ha coartado el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, pero también hay muchos niños y niñas que son muertos vivientes, pues están muertos en vida al ser víctimas de la violencia sexual, de la pedofilia, del maltrato físico y sicológico.

Cuántas veces hemos pasado por las rotondas y avenidas de nuestra ciudad, incluso en las periferias, y hemos visto a niños y niñas en las calles pidiendo dinero, vendiendo caramelos, gaseosas o cargando tierra para tapar algunos baches, a veces cargados con sus hermanos más pequeños, pero las autoridades no hacen nada, quizás porque ya paso su día; cuántos niños son explotados laboralmente; cuántos dejaron de estudiar porque el dinero no alcanza en el hogar; cuántas madres siguen largos trámites exigiendo la pensión para sus hijo porque hay padres irresponsables que no asumieron su paternidad; cuántos niños sienten la carencia de afecto de sus progenitores por diversos factores; cuántos niños piden a gritos un poco de atención, afecto y cariño los 365 días del año.