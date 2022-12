Y el ganador del mundial será…

Esta reflexión estadística está motivada en algo que me ha tocado vivir repetidas veces. Me refiero a escuchar la afirmación de que la economía es una “ciencia exacta”. O que los fenómenos económicos tenían una exactitud casi matemática.

En contraposición, he escuchado decir que la política es una rama del conocimiento que plantea varios escenarios a diferencia de la economía que es exacta. Me encantaría que fuese así, pero por desgracia, no lo es. La estadística y, por ende, la economía, dan pistas sobre ciertos fenómenos, pero no predicen el futuro.