¡…y habemos quienes apostamos por el turismo y las startups!

Durante la pandemia y como un compromiso de acción, 170 académicos holandeses publicaron un Manifiesto que contenía puntos para definir compromisos futuros. Uno de ellos, ligado al turismo, dice: “Reducir el consumo y los viajes, con un drástico cambio de viajes lujosos y de consumo despilfarrador, a un consumo y viajes básicos, necesarios, sustentables y satisfactorios”. No podía estar mejor redactado para describir las potencialidades que podría ofrecer Bolivia en este nuevo escenario. La condicionalidad del verbo “podría” esta relacionada a la voluntad de aprovechar o no, una posibilidad que no es obligatoria y que, paradójicamente, otros países están construyendo cuando aquí ya lo tenemos casi lista.