¿Y qué fue del presidente?

Desde que las turbas masistas cortaron corbatas, abusivamente, en las calles de La Paz, el país se ha descorbatado producto del miedo. Algunos pobres ciudadanos guardaban sus corbatas en el bolsillo para que los energúmenos no quisieran ahorcarlos con las mismas en plena vía pública. La corbata era el signo de la oligarquía explotadora. ¡Vaya estupidez! Como los “sans-culottes” (sin calzones) en la Francia revolucionaria, o los descamisados de Perón, en la Bolivia masista se impusieron los “sans-cravatte”, vigente hasta hoy. En los grandes calores del trópico nadie exige traje ni corbata. Africanos, asiáticos, caribeños y latinoamericanos de tierras cálidas, como en Santa Cruz, tenemos otras formas de vestir, por supuesto. Pero no se trata de repudio a la corbata por ideología, sino por comodidad, por alivio.

Como hasta el domingo en la mañana no sabíamos si el presidente Arce viajaba o no a la transmisión del mando presidencial a Javier Milei y las informaciones eran tan confusas, esperábamos, con temor, ver al único mandatario del área descorbatado, fiel a la ideología que impuso su ex jefe Evo Morales y los izquierdistas del MBL. Arce no aparecía por ningún lado y ya había pasado la transmisión del poder en el Congreso. Recién, entonces, una radio, o la televisión del Estado, dijo que Arce estaba muy ocupado con los conflictos en Guarayos – ¡vaya pretexto! – y que tanto trabajo le había impedido ir a Buenos Aires. Fue una pena porque Arce se perdió el magnífico discurso de Milei, que, tal vez, le hubiera dado alguna luz para mejorar su lamentable gobierno.