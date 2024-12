¿Y qué hago con el dolor en Navidad?

Oh Dolor fastidioso que si pudiera lo arrancaría. ¿por qué me buscas a mi, si yo no te quiero a ti?

Vete a dar una vuelta y no vuelvas que no quiero sentirte. ¿Cómo haces para estar siempre a mi lado? Conoces tantas cosas de mí, me acompañas en el diario vivir, no me dejas descansar ni un rato. Sin embargo, he empezado a descubrir cómo hacer para que tu no me controles a mi, sino más bien, aprendo cómo deshacerme de ti.