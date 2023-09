Ya es demasiada corrupción para soportar

Los bolivianos no nos sorprendimos al enterarnos de que hubo partidos de la primera división del fútbol boliviano cuyo resultado se acordó previamente por una razón: ya vimos cómo el manejo de ese deporte cayó hasta lo más bajo en 2015. En septiembre de aquel año, el entonces presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, era detenido por un escándalo similar, pero de dimensiones mundiales: se había confirmado el arreglo de partidos internacionales y el hecho estaba vinculado a delitos como lavado de dinero. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, fue detenido y se acabó su imperio de corrupción, pero todo indica que fue heredado por otros.

Se aprovechó la llegada al poder para robar descaradamente, pero eso no ocurrió solo en la Alcaldía, sino también en la Gobernación de Potosí donde la corrupción tiene un rótulo que ha ganado fama mundial: 41 ambulancias. En este caso, el principal involucrado, el gobernador Johnny Mamani, no solo negó rotundamente su responsabilidad, expresamente establecida en el Decreto Supremo 4432, sino que siguió desempeñando tranquilamente su cargo, confiado porque la Fiscalía de Potosí no hizo nada en su contra. El descaro le duró hasta que la Fiscalía de La Paz lo detuvo por cargos vinculados a lavado de dinero.