Ya estamos preparados para el camino largo

Santa Cruz creció planificando con gente que dejó escuela, José Ortiz Mercado, Omar Chávez Ortiz, Rolando Aguilera Parejas, Sergio Antelo, Ulrich Reye, Mario Foianini, Dante Pavisich, Lulo Terrazas, que ya no están.

En el CEPAD, nos unimos estudiando el desarrollo de Bolivia y la migración; 5 censos y 25 ciudades intermedias investigadas, nos muestran que el 60% de la población tiene menos de 30 años, el 80% de la población ya vivimos en ciudades, somos muy pocos en un territorio extenso y con reducido mercado interno, y por eso, sólo nos queda producir y exportar; debemos hacer nuestro el uso de la inteligencia artificial y la conectividad, y, ya somos una clase media mayoritaria y urbana, no dependiente de la función pública, que prefiere producir, brindar servicios y consumir, dignamente.

Con esas condiciones existentes en Santa Cruz, afirmo que ha llegado el momento de Andrés Ibáñez, con su solidaridad y un Estado con gestión territorial más justa, el Memorándum de 1904, el espíritu de las mutuales y cooperativas, la responsabilidad sostenible y productiva de la economía, y el mandato de Don Noel, que, sin equilibrio ambiental, esto no funciona. Si en estas palabras se escucha Federalismo, digo sí, con una Paradoja, no es Santa Cruz quien debe proponerlo en este momento. Es necesario que Chuquisaca, Oruro, Potosí, Beni y Pando defiendan el desarrollo que necesitan, exigiendo justicia; si no, seguiremos protestando frente a oídos sordos y cerebros que adolecen de oxígeno suficiente.