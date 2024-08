Ya lo sabíamos: es fraude lo de Venezuela

Hace unas semanas se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela, a pesar de las esperanzas de millones de venezolanos tanto dentro del territorio como afuera, que con las elecciones Maduro aceptara que no tiene el apoyo necesario para gobernar en una democracia; sin embargo, es allí donde la realidad se hace sentir, porque lo del 28 de julio fue un teatro para aparentar una relección de Maduro con parámetros de los países democráticos, con la salvedad que la líder opositora con apoyo de los testigos de mesas y fuerzas chavistas contrarias a Maduro recopiló las actas de la mesas de votación; el fraude que hizo Maduro era manipular los votos, más no las actas de cada mesa electoral (se confiaron los maduristas que las actas no se recopilarían tan rápido desde la ciudadanía); ahora la problemática es que Maduro oficialmente ya es un dictador, aunque actuaba como tal desde el 2014.