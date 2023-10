YPFB: Petrobras ofreció ser nuestro socio

Tras la aclaración de Petrobras de que no hay ningún acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para una posible inversión que permita la construcción de una segunda planta de fertilizantes en Puerto Quijarro (Santa Cruz), Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos indicó que con Petrobras se mantienen constantes negociaciones.

“Estamos en una negociación con Petrobras en varios aspectos. Uno de los pedidos del Gobierno brasileño, más que de Petrobras, es el tema de los fertilizantes. Obviamente como YPFB estamos abiertos a una posible sociedad. De parte de Petrobras nos ofrecieron una sociedad para la planta de fertilizantes, nosotros también ofrecimos una participación en la planta de urea dos, que vamos a construir, pero no hay un acuerdo aún firmado. Estamos en una negociación que llegará a un buen puerto o no, eso no lo sabemos. Sí estamos en negociaciones sobre fertilizantes, tanto en el lado brasileño como en el lado boliviano”, remarcó Dorgathen.