Zoe luchó contra la depresión y quiere ser reina del Carnaval

Los grandes ojos verdes de Zoe Parada (23) brillan cuando habla de una de sus pasiones: bailar. Esta hermosa rubia integra el cuerpo de danza del grupo Maroyu y se ha convertido en una de las favoritas del público, cada vez que se sube al escenario.

Lleva ya un año bailando, fruto de ello es que ha cosechado éxitos y se ha ganado el cariño de los bolivianos. Pero no todo es color de rosas en la vida de Zoe, detrás de esa blanca sonrisa se esconde una mujer que sufrió de depresión. Estar alejada de su familia la llevó al punto máximo de quiebre, pero con amor y esfuerzo logró superar esta etapa difícil de su vida.

Hoy, la excandidata al Miss Santa Cruz, pasa por uno de sus mejores momentos, disfruta de su trabajo, es dueña de una tienda de ropa virtual y sueña con ser reina del Carnaval cruceño.





¿Hace cuánto bailas y dónde aprendiste?

Bailo desde niña, pero, por varias circunstancias de la vida, nunca entré a una academia de baile. Aun así, lo bailarina viene de familia.

¿Qué tal es ser una ‘linda chiquilla’ de Maroyu?

Es una de las experiencias en la que disfruto mucho. Lloré, reí, extrañé y aprendí. Pero, sobre todo, una chiquilla con el corazón lleno de amor y cariño por lo que recibe día a día de su gente.

¿Te imaginaste recibir tanto cariño?

No esperaba recibir tanto, es más, me sorprendió ver que en cada lugar que llegamos es increíble el recibimiento. Sentí tanto orgullo de ver que los

bolivianos son de corazón noble. En cada lugar que vamos nos reciben con los brazos abiertos con amor, humildad y hospitalidad que nos caracterizan.

¿Qué sentís cuando estás en el escenario?

Es el momento en el que las bailarinas dejamos un pequeño recuerdo a las personas, videítos y fotos con su celular. Y, obviamente que para nosotras es un placer dejarles ese lindo detalle.

¿Cómo hacés para aguantar las bajas temperaturas?

Me costó bastante y hasta me cuesta adecuarme al cambio de clima, por el hecho que no estoy acostumbrada. Esto es una de las situaciones difíciles por lo que pasamos las bailarinas, que créanme, no es fácil.

¿Es agotador ser bailarina de este grupo musical?



Creo que cada trabajo nunca será color de rosa, hay situaciones en las que nos ponemos a pensar mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto? Lo admito, no es fácil, como muchos creen, todo toma su tiempo y dedicación. Nunca lo dije, mucho menos lo conté a los seguidores que pasé duros momentos, en el que entré en depresión, por estar alejada un buen tiempo de mi familia. Las ganas de estar en casa, de compartir con los amigos y otras cosas.

¿Cómo saliste de la depresión?

Algo que me hacía olvidar todo eso, era el momento de subir al escenario y ver a esa gente que te espera con tantas ansias, como gritan tu nombre solo para mandarte un beso o darte un detalle. Por todo eso salí tantas veces al escenario con una sonrisa y, a la vez con lágrimas en los ojos, pero de felicidad, de ver el cariño inmenso que te tiene la gente. Yo estoy tan agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar parada delante de tanta gente que ama lo que hago.



¿Cómo te vez de aquí en 10 años?

Me veo con mi tienda física; por el momento, tengo ese negocio propio, pero ahora es una tienda online llamada Zouis_Bolivia.

¿Volverías a participar en un reinado de belleza?

No está en mis planes a futuro, pero no me cerraría a oportunidades como esa, si se llegan a presentar.

Fuiste reina del Carnaval de Camiri, ¿te gustaría ser soberana de los cruceños?

Eso es un sueño que tengo y me encantaría, por supuesto. Siento que sería un honor representar a uno de los mejores carnavales que tiene mi país, sé que no sería fácil, pero tampoco imposible. Me entregaría al pueblo alma, vida y corazón, por supuesto con una sonrisa siempre en el rostro, para transmitir la alegría que se vive en la fiesta grande de los cruceños