Zozobra nacional

Salvo quienes gobiernan Bolivia hoy y que están felices comiendo perdices, el resto de la población vive en un estado de angustia cotidiana, que se agudiza con las muertes que se han producido últimamente. A la incertidumbre por falta de trabajo, escasez de dólares, y al atropello a la Constitución por el Gobierno, que le permite perseguir y encarcelar a sus adversarios, se suma una siniestra sensación de inseguridad, cuando nos enteramos que un “testigo protegido” que denunció una putrefacta corrupción en la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), muere atropellado por un vehículo en Estados Unidos; que uno de los abogados del torpemente secuestrado gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, cae misteriosamente desde el piso 11 del edificio donde vive; y el sábado pasado, el interventor en el ex Banco Fassil, se precipita también desde un piso 15, falleciendo.

En Bolivia siempre ha existido violencia, pero, más que todo, durante los periodos de las dictaduras militares. Eso de las dictaduras no extraña a nadie porque en la fuerza está la esencia de su poder, no en la ley. Lo más grave es cuando en democracia suceden crímenes, porque las más de las veces no se producen al fragor de enfrentamientos callejeros, donde inevitablemente caen represores, sublevados, y mirones.