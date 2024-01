Zvonko va al TCP a pedir enmiendas y Aguilera dice que si no asume irá preso

Por su parte, la asambleísta departamental por Creemos y secretaria general de la ALD, Paola Aguirre, en un contacto con EL DEBER dijo que le llamó la atención que el TCP no haya tomado en cuenta la Ley Departamental 293. “Por eso es que estamos pidiendo esas explicaciones, para que contextualicen los alcances de la sentencia a la luz de esta ley departamental que se encuentra vigente. Porque tenemos un conflicto generado por la coexistencia de una ley departamental que dice que la detención preventiva no es causal para la separación del ejercicio del cargo y por el otro tenemos esta sentencia que viola con Constitución y utiliza la detención preventiva como una condena anticipada para el cese del cargo de una autoridad electa”, resaltó.

“Los de Creemos hasta ahora no han sido eficientes en nada, ni siquiera en la defensa del gobernador, el líder que dicen defender ¿Cómo es que lo han aconsejado para que cometa los errores que se han cometido en la administración (de la Gobernación)? ¿Cuál es la estructura de confianza del gobernador? ¿O el resto de los cachorritos rabiosos? Porque no llegan a perros rabiosos y a perro rabioso me refiero a Walter Chávez que es el asesor y guía de todos estos señores”, cuestionó Aguilera.

Pero la tensión, entre el vicegobernador y los asambleístas de Creemos, se trasladó luego a las redes sociales, donde Matkovic se refirió a lo declarado por Aguilera sobre las consecuencias judiciales que tendrían el asambleísta presidente y el vicegobernador sino dan cumplimiento a la sentencia constitucional. “¿A esto llegamos? ¿A qué me amenacés con cárcel si no te sentás en la silla de Luis Fernando? ¡Qué poder che!”, escribió Matkovic en su cuenta Facebook.

En respuesta, Aguilera le dijo: “Presidente (de la ALD), yo no tengo el poder para condicionar nuestra libertad, no es una amenaza, yo no soy así. ¿Yo no cumplo? Voy preso ¿Usted no cumple? va preso”, afirmó el vicegobernador también a través de ese mismo canal digital.