10 consejos clave para protegernos de un brote de varicela

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños, aunque también puede presentarse en adultos que no han sido vacunados o que no han contraído la enfermedad previamente.

Un brote de varicela que afecta a las ciudades de La Paz y El Alto fue reportado en pasados días por el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, quien pidió a los padres de familia hacer vacunar a sus hijos contra esta enfermedad viral y no alarmarse porque es propio de esta época del año en el país.

Por su parte, Griselda Vargas, médica epidemióloga con postgrado en educación superior, terapia de grupos y directora de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, asegura que la prevención de brotes de varicela no solo depende de la vacunación y las medidas de higiene personal, sino también de una vigilancia epidemiológica adecuada.

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir la varicela. Tanto niños como adultos que no han tenido la enfermedad deben recibir la vacuna, que se administra en dos dosis. La primera se da alrededor de los 12 meses de edad, y la segunda entre los 4 y 6 años. Si eres adulto y nunca te has vacunado ni has tenido varicela, consulta a tu médico para recibir la inmunización.