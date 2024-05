10 datos que debes conocer sobre la generación Z

Los jóvenes pertenecientes a esta generación no ven ninguna razón por la que el trabajo no se pueda realizar a distancia en horarios flexibles, buscando un mejor equilibrio con su vida personal. De la misma manera abogan por espacios de trabajo diversos, equitativos e inclusivos, empujando a las empresas a tomar posturas sobre cuestiones sociales y reflejar estos valores en sus prácticas.

La Gen Z encabeza la lucha contra el cambio climático, desde las protestas hasta los cambios en el consumo y desconfían de las grandes empresas que no implementan programas de sostenibilidad.

De acuerdo con la consultora internacional Statista, en 2024 se consumirá más moda sostenible, se realizarán más compras de segunda mano, así como compras locales y de material reciclado. Los miembros de esta generación buscan cosméticos que no estén probados en animales y están adoptando productos veganos, a favor de los derechos de los animales.

Utilizan palabras nuevas o neologismos para expresar ideas complejas, como bae (acrónimo de la expresión en inglés before anyone else para referirse a alguien a quien tienes cariño), crush (palabra para describir cuando tienes un flechazo), ‘salseo’ (el cotilleo puro y duro de toda la vida, pero de YouTube), stalkear (espiar a través de las redes sociales la vida de una persona).