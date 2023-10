Abordaje en aulas, ¿qué hacer con un caso de discapacidad intelectual?

María pasó los niveles inicial, primer y segundo grado de primaria con notas regulares. La etapa de la pandemia facilitó sus clases porque fueron virtuales, sin embargo, los deberes colegiales respondían su hermana mayor y los padres no se percataron que el bajo rendimiento de la menor de las hijas era por una discapacidad intelectual leve.

La menor de edad, a sus ocho años, no podía hablar, tenía un comportamiento distractivo y no sabía leer ni escribir. Las notas de aprobación no reflejaban la realidad cognitiva de la niña y fue ahí cuando buscaron la ayuda de un pedagogo que lo primero que sugirió fue examinar con un psicólogo.