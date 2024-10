Abuso infantil: importancia de la prevención y protección desde el hogar y la sociedad

El abuso sexual infantil es uno de los crímenes más alarmantes y devastadores que puede afectar a una sociedad. Si bien se habla comúnmente de "pedofilia" como término, lo cierto es que esta conducta ilícita abarca una realidad más profunda que podría involucrar factores psicológicos y sociales. Abordar este fenómeno es crucial no sólo para entender sus causas, sino para prevenirlo y proteger a los más vulnerables.

Padres e hijos deben comprender las implicaciones legales de estas conductas. Los actos de abuso no solo generan un trauma irreparable en las víctimas, sino que también acarrean consecuencias penales para los perpetradores. En la mayoría de los sistemas judiciales, los delitos sexuales contra menores se consideran agravados y resultan en severas condenas.

"La historia familiar juega un papel crucial en la predisposición a comportamientos sexuales inapropiados, especialmente si el individuo ha sido víctima de abusos en su infancia. Este ciclo de abuso puede perpetuarse si no se aborda adecuadamente”, informa la psicóloga.

"Si trabajamos desde la base, en la educación con valores y principios, vamos a tener menos delitos. Sin embargo, al ver que personas que cometen abusos no reciben sanción, como sucede con figuras públicas, mandamos un mensaje equivocado, ya que no solo hacemos publicidad de un delito, sino que no lo condenamos", explica Salamanca.