Acudir al psicólogo; un ejercicio de amor hacia uno mismo

“Me habría gustado ir por recomendación de alguien, pero no conocía a nadie que hubiera acudido a terapia, al menos que yo supiera. Al principio, no conté a nadie porque tenía miedo de que me juzgaran, de que pensaran que era débil o que me pasaba algo raro”, reconoce la joven. Luego de medio año de terapia ha logrado un gran progreso en la superación de la depresión que la aquejaba.