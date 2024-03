Adoptar hábitos saludables, clave contra la obesidad y el síndrome metabólico

“No me acuerdo cuándo y por qué empecé a comer de forma desmedida. Recuerdo que cuando todavía estaba en primaria, mis compañeros ya me hacían bullying, me decían ‘la gorda’ o se hacían la burla de mí”, recuerda Alejandra, una odontóloga que tuvo que hacer tratamiento con especialistas médicos, nutricionistas y psicólogos para superar el problema de obesidad que la aquejaba desde que era niña.