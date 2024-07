Alergias, el nuevo flagelo del Siglo XXI

“Tu sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos. Cuando tienes alergias, tu sistema inmunitario produce anticuerpos que identifican a un alérgeno, en particular, como dañino, incluso si no lo es. Cuando entras en contacto con el alérgeno, la reacción de tu sistema inmunitario puede hacer que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen”, detalla.

“A pesar de las dificultades, he aprendido a vivir con mis alergias. He encontrado formas de evitar los desencadenantes tanto como sea posible y he aprendido a manejar mis síntomas cuando aparecen. También encontré mucho apoyo de otras personas con alergias, lo que me ha ayudado a sentirme menos sola”, aclara la joven.