¿Amiga o enemiga del planeta? Impacto ambiental de la tecnología y su mitigación

Alejandro Rodríguez, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, asegura que, evidentemente, la IA tiene innumerables efectos positivos y negativos no sólo en la cotidianeidad de las personas sino, principalmente, en el medio ambiente.

“Debemos entender la IA como una herramienta. Nosotros debemos ser los que evaluemos su impacto o resultados. No debemos tomarlos como verdades absolutas. Siempre habrá riesgos (…)”, sostiene el académico.

El artículo “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP”, publicado en 2019 por la Universidad de Massachusetts advierte que en el entrenamiento de grandes modelos de inteligencia artificial (IA), durante el proceso se pueden emitir más de 626.000 libras de dióxido de carbono, que equivale a casi cinco veces las emisiones de un automóvil de por vida, además de su manufactura.