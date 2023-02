Anne Arrázola: “Emprender es una actitud de vida”

“El emprendedor no tiene edad, es una actitud de vida. El emprendedor se arriesga, se desafía, persevera”. Arrazola expone las cualidades más relevantes. Para emprender no hace falta ser joven. Rompe el mito, aunque no del todo. “Es inquieto, con ganas de hacer realidad una idea”, describe. Y cierra esta breve descripción con la piedra fundamental para todo el emprendedor: “busca soluciones comerciales, sociales o políticas”.