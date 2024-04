Ansiedad, depresión y problemas de conducta: trastornos que marcan la adolescencia

Si estos trastornos no son atendidos a tiempo pueden traer consecuencias duraderas, al afectar la salud mental y física. La experta en psicología apunta, además, otros problemas inherentes a esta edad como el síndrome de Asperger y el trastorno de déficit de atención.

“Mi cuerpo no me gusta, siento que estoy con sobrepeso y que no estoy en los estándares de la gente de mi edad”, señala Fabiola, estudiante de secundaria, quien asegura que es víctima de burlas por su condición en su entorno escolar.