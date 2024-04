Apoyo emocional de la pareja, crucial para enfrentar una enfermedad crónica

Cuando una persona tiene una pareja, no está sola en su batalla contra la enfermedad, asegura Liudmila Loayza, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

“En esas circunstancias, buscar orientación profesional en salud mental puede ser de vital importancia a fin de atravesar esta especie de duelo, porque se anticipa una pérdida no solamente de la vida sino de la misma independencia y de la misma dinámica que tenía ya una familia y la pareja misma”, puntualiza.

“Parece ideal, parece que no se llegará a cumplir, pero cuando hay un verdadero sentimiento que ha unido a la pareja, sale de manera natural, no es nada que se tenga que aprender, es algo que más bien se siente y no hay que limitarse en el sentir, simplemente es la expresión del amor en ese momento cuando uno más lo necesita”, manifiesta.