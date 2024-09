Aprender de los fracasos para alcanzar el éxito

Fracasar nos hace más humanos. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la era moderna, señalaba “(…) he fallado más de nueve mil tiros en mi carrera; he perdido casi trescientos partidos; veintiséis veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida, y es por eso por lo que he tenido éxito”.