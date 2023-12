Baja autoestima a pesar de los triunfos ¿Qué es el síndrome del impostor?

“Siempre miraba por sobre mi hombro, esperando que llegue mi jefe y me exponga como un fraude, pero nunca paso, hasta fui felicitado por mi trabajo, aunque, a mi parecer, no pasaba de mediocre. Ese temor, todos los días, ese temor de ser descubierto por aparentar ser algo que no soy no me dejaba dormir”, expresa Susana, una contadora de 38 años.