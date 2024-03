Bebés arcoíris, luz de esperanza en familias afectadas por la pérdida

“Fue muy doloroso, tanto para mí como para mi esposo. Tuvimos que ir al psicólogo y a un terapista de pareja para afrontar la pérdida de nuestro bebé. No me di cuenta que ya estaba con contracciones y no fui al hospital oportunamente. Mi hijo falleció en mi vientre y no pude hacer nada para salvarlo”, dice, con voz entrecortada.