Beno Juárez: Las cinco lecciones de la Amazonía que nos enseñan a innovar y a nunca rendirnos

La naturaleza es una gran maestra y sus lecciones nos ayudan a crear un mundo nuevo, en particular, cinco maestros: los árboles, los ríos, el pambil, el paiche y la buganvilia, nos enseñan a escuchar nuestra propia voz, colaborar, usar las adversidades como impulso, no rendirnos ante la incertidumbre y perseverar ante la adversidad, lecciones que fueron el corazón de una charla inspiradora brindada por Beno Juárez en el marco del Futures Week 2024.

Según el experto, los jóvenes latinoamericanos de 15 a 24 años ven el futuro con optimismo y grandes sueños. Sin embargo, entre los 25 y 34 años, esta motivación se enfrenta a la realidad del sistema laboral y educativo, llevando a una etapa de frustración. Después de los 35 años, las personas tienden a resignarse, enfocándose en responsabilidades cotidianas como mantener a sus familias y pagar las cuentas; sin embargo, esto no tiene por qué ser así, ya que las personas pueden adaptarse y crecer infinitamente.

“En mi viaje al mundo de la tecnología puedo decir que lo más importante está, no en la tecnología en sí, sino en nuestra capacidad de reinventarnos constantemente. Yo provengo de la Amazonia y de este lugar me gustaría compartirles lecciones, sabiduría de la naturaleza de cinco grandes maestros, que espero que les puedan inspirar a ustedes en su camino hacia la innovación personal y global”, señala Juárez.

“Cuando empiezan los ríos son pequeños pozos de agua, que se van a convertir luego en grandes torrentes, como son los ríos amazónicos. Esto ocurre por dos cosas; primero, porque estos charcos no están ahí inmóviles, se están moviendo constantemente y, en el camino, van generando conexiones y van incrementando su caudal, lo que nos enseñan los maestros ríos es a no quedarnos quietos, sino que si queremos lograr gran impacto no importa los recursos que tengas en este momento, sino que te muevas porque en el camino lo vas a encontrar”, señala.