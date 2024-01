Bolivia, presente en IFE Conference 2024 el evento internacional que abordará el papel de la IA en la educación

Bolivia estará en la IFE Conference 2024, uno de los eventos más importantes sobre educación en el continente, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación (Institute for the Future of Education) del Tecnológico de Monterrey. Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, fue invitada por la organización para ser parte del panel “Oportunidades de Colaboración entre Universidades y Soluciones Educativas” en el trascendental encuentro.

El evento que arranca hoy y que se llevará a cabo hasta el 25 de enero en el Tec de Monterrey, reunirá a un total de tres mil participantes presenciales, además de todos los que se sumen a las transmisiones en vivo a través de los canales oficiales.

El primer “Institute for the Future of Education Conference del Tecnológico de Monterrey”, antes conocido como CIIE, trae como novedad el tema de la “inteligencia artificial (IA) en la educación”, la cual será eje central en las ponencias, conferencias magistrales, paneles y muestras de desarrollos tecnológicos empleados para la enseñanza.

Para Ágreda, el encuentro en el que participa Unifranz, es el escenario adecuado para intercambiar experiencias y conocimientos con otras universidades, startups, empresas de investigación, sobre la innovación en la educación que es clave para lograr una adecuada formación de las personas en el afán de prepararlas para resolver los grandes retos que el mundo presenta de una manera ética y comprometida con el bienestar del ser humano.

“El mundo es cada vez más interdependiente. Como ejemplo lo que sucedió en China (pandemia) afectó a todos, al igual que el cambio climático que también nos está trayendo desafíos globales; las crisis económicas y las múltiples crisis generadas por las guerras, la desinformación y otros, ponen a la humanidad frente a la necesidad de buscar soluciones conjuntas, de ahí que la colaboración es vital, cooperar en el desarrollo con respuestas innovadoras, a través de investigaciones, con tecnología como la inteligencia artificial y en redes de colaboración buscando soluciones de la mano del conocimiento porque la educación es una herramienta potente para lograrlo”, aseguró Ágreda.

En coincidencia con la rectora, José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, precisa que “como la educación prepara a las personas para el mundo y ésta cambiará por la IA, el reto es encontrar qué elementos seguirán siendo cruciales de enseñar y cuáles deben de ser disminuidos o eliminados”.

El encuentro educativo contará con la presencia de George Siemens, reconocido experto en el área de IA que ahora es parte de la ​​Southern New Hampshire University, en Estados Unidos.

La Inteligencia Artificial está cambiando el mundo

El avance tecnológico abre una gran oportunidad para transformar la educación y hacerla más accesible. En este escenario emergen de manera urgente temas como el acceso igualitario, la brecha digital, la calidad y la digitalización de contenidos, nuevas estrategias de enseñanza, evaluación de los resultados de aprendizaje, el rol y la formación docente, entre otros.

Ágreda plantea resolver estos temas colaborando, experimentando y finalmente emprendiendo. “La Inteligencia Artificial está cambiando muchas industrias, no sólo la educativa, es una herramienta potente que nos permite potenciar el conocimiento humano, pero a la que también podemos pedirle que nos dé las claves para construir un arma de destrucción humana. Si la vemos como herramienta positiva podemos aliviar nuestro empleo, aprender de manera más instantánea, ver cómo impactar en el mercado laboral de manera positiva, perderle el miedo y entender el potencial que tiene”.

Sobre los cambios que experimenta el mundo producto de la inteligencia artificial, Escamilla asegura que “lo que no se puede negar es que lo que se enseña en las universidades cambiará porque todo lo relativo al trabajo también lo hará”.

La IFE Conference abordará la problemática con diversos eventos, conferencias, paneles magistrales y summits que enriquecerán el discurso con temáticas de relevancia para la educación, además de proporcionar espacios de encuentro donde diversos actores claves converjan.

Destacan los eventos especiales como el IFE Edtech Summit, Alianza de Aprendizaje Ciber-Físico (CPLAS 2024), Transformando la Educación Superior, Global Learning (Internacionalización), Política educativa, Aprendizaje a lo Largo de la Vida, EncuentrOSC, y Educación para el Desarrollo Sostenible, entre otros.

Durante los días del congreso se presentarán alrededor de 200 proyectos de investigación e innovación educativa que son cuidadosamente seleccionados entre más de 458 que participaron en la convocatoria realizada meses previos. En la edición 2024 participarán 169 instituciones de 30 países. Las líneas temáticas de las ponencias son:

● Tendencias Educativas

● Tecnologías para la Educación

● Innovación Académica de la Salud

● Gestión de la Innovación Educativa

● Aprendizaje a lo Largo de la Vida

Feria de Innovación: un espacio donde patrocinadores y aliados estratégicos presentan tecnologías e información relevante relacionada a la innovación educativa. Este espacio cuenta también con una sección dedicada a pósteres de investigación seleccionados de la misma convocatoria de las ponencias.

Edtech Park: exposición de 20 emprendimientos EdTech dentro del evento especial IFE Edtech Summit.

IA y otras Tecnologías en el Tec de Monterrey: Showrooms y recorridos guiados que muestran las tecnologías que están transformando las experiencias de aprendizaje dentro del Tec de Monterrey. (CEDES, Mostla, y Zona VR)

Premiaciones: Esta edición contará nuevamente con la final de TecPrize y la premiación RIE 360, Red de Innovación Educativa.

Espacios de Networking: Las actividades del congreso se llevarán a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Durante los tres días los participantes tienen oportunidad de hacer conexiones en mesas de trabajos, talleres, momentos de receso y en un Cocktail de Networking organizado el segundo día en el auditorio Luis Elizondo.

Participación de Bolivia

La rectora de Unifranz, Verónica Ágreda, representará a Bolivia en el panel “Oportunidades de Colaboración entre Universidades y Soluciones Educativas”.

“El panel estará conformado por tres países Colombia, El Salvador y Bolivia. Compartiremos ideas acerca de las oportunidades de colaboración entre universidades y startups educativas, con el fin de innovar en educación y mejorar los procesos educativos a todo nivel para nuestros estudiantes”, apunta Ágreda

Juan Francisco Sifontes del KEY Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias de El Salvador, Verónica Agreda de Pazos, Universidad Franz Tamayo de Bolivia y Rolando Roncancio Rachid, Universidad de La Sabana en Colombia serán parte del panel que moderará Sabrina Seltzer, directora de Transferencia y Emprendimiento EdTech-IFE.

En el panel, Unifranz compartirá su experiencia en el alineamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como en la igualdad de género, no solo en educación. Como parte del Millennium Project participamos en estudios que se realiza a nivel mundial en el think tank global donde realizamos trabajos prospectivos sobre cómo se está impactando a nivel local, global, además de mostrar nuestro aporte en el ecosistema digital, que asume la inteligencia artificial como herramienta”, apunta Ágreda.

Algunos de los conferencistas de la IFE 2024 serán Michelle Marks, de la University of Colorado Denver; Chong Tow Chong, de la Singapore University of Technology and Design; David Garza, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey; Teresa Viejo, periodista y embajadora de buena voluntad de UNICEF, Diego Quiroga Ferri, rector de la Universidad San Francisco de Quito; Scott Pulsipher, Presidente de Western Governors University (WGU); Francisco José García Peñalvo de la Universidad de Salamanca; Rose Luckin, profesor del Learner Centred Design UCL Knowledge Lab ; Susana Irene Díaz Rodríguez, Vicerrectora de Investigación Universidad de Oviedo, Michael Fung, Director Ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación en Tecnológico de Monterrey, entre otros.

Las ediciones anteriores de la conferencia trajeron a más de 5.000 participantes de 35 países. Destacados ponentes, como el ganador del Premio Nobel Carl Wieman, el Dr. Peter Mathieson de la Universidad de Edimburgo, la Dra. Mamokgheti Pakeng de la Universidad de Ciudad del Cabo, el Dr. Martin Paul de la Universidad de Maastricht, el Dr. Michael Crow de la Universidad Estatal de Arizona, el Dr. Thomas L. Magnanti de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur y otros más.

