Burn on, cuando el estrés laboral constante lleva a la depresión crónica

Vivimos en un constante estado de excitación. El mundo se mueve a una velocidad vertiginosa y cada vez es más difícil seguirle el paso. La tensión que genera el trabajo, la familia y la conectividad constante puede llevarnos al estrés y éste, si es continuo y sostenido, puede desencadenar todo tipo de enfermedades mentales si no tenemos cuidado.

Una de estas condiciones es el Burn on o depresión crónica por agotamiento, un fenómeno cada vez más común y que puede tener consecuencias muy dañinas para la salud.

El burn on opera de manera sutil generando hiperexcitabilidad, se caracteriza específicamente por una depresión disfrazada (oculta) y un agotamiento depresivo crónico. La persona no llega a colapsar, sin embargo, arrastra el problema indefinidamente, no aceptando ni reconociendo el padecimiento.