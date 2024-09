Buscan en la tecnología soluciones en la lucha contra la trata y el tráfico de personas

“Soy mamá de Zarlet, que fue secuestrada el 4 de junio del año 2012. A partir de ese momento, como abogada y periodista, me especialicé en el delito de trata de personas a nivel internacional y, sobre todo, en la atención de las sobrevivientes”, afirma con un tono firme y seguro.

En un mundo cada vez más interconectado, la desaparición de personas es un problema que trasciende fronteras y requiere una acción global. Asimismo, no es solo un asunto privado, sino una herida abierta en el tejido de la sociedad.

“Lamentablemente, más allá de la aprobación de la ley 263 y la conformación del Consejo Plurinacional de lucha contra la trata de personas no hay resultados tangibles ya que el número de casos más bien ha ido en aumento y también el número de casos sin resolver continúa en aumento y, si bien ahora existen redes como la que dirijo -Red de Alerta Temprana Zarlet Ilumina- y que logramos encontrar y recuperar a muchas de las víctimas, todavía no se efectiviza la norma, es decir, no se cumple”, reflexiona Martínez.