Cáncer de piel: todos estamos expuestos a este mal, pero podemos prevenir

A pesar de su prevalencia, muchas personas aún no toman las medidas preventivas necesarias para proteger su piel de los dañinos rayos ultravioleta (UV). En este contexto, la visibilización de la enfermedad por parte de artistas y figuras públicas ha demostrado ser una herramienta poderosa para la concienciación y prevención.

La visibilidad de estas figuras públicas no sólo humaniza la lucha contra el cáncer de piel, sino que también proporciona una plataforma educativa.

Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró que las campañas de concienciación pública, especialmente aquellas respaldadas por celebridades, pueden aumentar significativamente la probabilidad de que las personas se sometan a chequeos dermatológicos y adopten hábitos de protección solar.